Неизвестная провела сутки вместе с певицей и ее мужем

Трагедия, произошедшая с Валентиной Легкоступовой, до сих пор не дает покоя родным. Уголовное дело так и не завели, но близкие, которые во всем подозревают мужа певицы Юрия Фирсова, устроили свое расследование. Выяснилось, что в день падения артистки в ванной в квартире был не только муж, но и некая женщина. Об этом рассказала близкая подруга Легоступовой.

Оказывается, нашла певицу вовсе не дочь Анэтта, а та самая подруга – только она знала о том, что супруги находятся не в Крыму, и забила тревогу, когда Легкоступова перестала отвечать на звонки. Дверь ей открыл Фирсов, за спиной которого стояла незнакомка.

По словам подруги, в квартире был жуткий бардак, а неизвестная сказала, что сделала небольшую уборку. Легкоступова была в ванной – рассказчицу туда не пустили, а вот дочь ворвалась в комнату без спроса. Когда Легкоступова вышла из душа, она выглядела спокойной и не жаловалась на боль. Подруга также добавила, что ран на ее голове не заметила, а вот на теле синяки были.

Близкие собрали вещи и отвезли Легкоступову в больницу. Незнакомка проводила всех к машине и ушла. При этом она сообщила подруге, что в квартире с Фирсовым и певицей была целые сутки. Однако действительно ли все было так еще предстоит проверить, отмечает "Московский комсомолец".

Напомним, что недавно появились фотографии той самой ванной, где Легкоступова якобы получила смертельные травмы. Позже в окровавленном полотенце также нашли предполагаемое орудие убийства.