Актрисе пришлось несладко

Стало известно о том, что Сергей Жигунов окончательно порвал с супругой Верой Новиковой. В эфире программы "Судьба человека" актриса рассказала, через какие трудности и предательства ей пришлось пройти.

В разговоре с Борисом Корчевниковым Новикова затронула тему измен мужа. Спустя шесть лет после рождения общего ребенка, дочери Марии, Жигунов намекнул на то, что у него появилась другая женщина.

"Мы не расстались тогда, мы это пережили. Я не узнала, кто это был, и не пыталась узнать", – призналась Вера.

После этого инцидента супруги прожили вместе еще десять лет. Однажды Новикова все-таки узнала, кем была любовница Жигунова. Однако артистка попыталась оправдать поступок мужа.

"Играя в любовь, ты начинаешь увлекаться партнером, и степень этого сближения трудно контролировать", – рассказала она.

Разрыв отношений артистов произошел после того, как всплыл тайный роман Жигунова и Анастасии Заворотнюк. Новикова лично знала звезду сериала "Моя прекрасная няня" и даже несколько раз принимала ее в гостях.

В 2007 году супруги оформили развод. Два года Жигунов состоял в отношениях с Заворотнюк. Потом Анастасия встретила нынешнего мужа Петра Чернышева, а Сергей вернулся к жене.

Никонова согласилась дать Жигунову второй шанс. Но в итоге актриса наступила на те же грабли – через некоторое время Сергей снова пошел налево. Сообщается, что актер увлекся журналисткой Викторией Ворожбит.

Напомним, Вера Новикова сыграла в таких кинокартинах, как "Ослиная шкура", "Шанс", "Вас ожидает гражданка Никанорова" и других.