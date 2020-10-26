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Управление Следственного комитета по Москве выдвинуло обвинения в отношении фигурантов уголовного дела о мошеннических действиях по недвижимости членов семьи Алексея Баталова. Об этом стало известно сегодня, 26 октября.
По информации ведомства, дочка и вдова скончавшегося три года назад артиста стали жертвами обмана, лишившись двух квартир в Москве, а также своей доли в мастерской Баталова и денежных средств в крупном размере.
Обвинения выдвинуты в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной. Сейчас задержанные задействованы в рамках следствия. Спорное имущество находится под арестом, отмечается на портале СК по региону.
Ранее СК признал членов семьи Баталова потерпевшими в деле об имуществе. В ведомстве сообщили, что наследники были обмануты мошенниками, присвоившими себе их недвижимое имущество и деньги.
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