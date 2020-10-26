Умер российский актер и телеведущий

Умер российский актер и телеведущий
Фото: pixabay.com
Ему было 42 года

Стало известно о том, что в возрасте 42-х лет из жизни ушел актер Алексей Солодянкин. Сообщается, что он болел коронавирусом.

Новость появилась в сообществе "Тольятти" "Вконтакте".

Алексей Солодянкин окончил Волжский университет имени Татищева. Он освоил специальность "Актёр театра и кино". Более десяти лет артист служил в тольяттинском драматическом театре "Колесо".

"Его работы на сцене отличались высоким профессионализмом, острыми характерами", – вспоминают пользователи Сети.

В 2012 году Солодянкин принял решение покинуть театр из-за смены руководства. В последние несколько лет Алексей работал в московском "Театре Антрепризы". В начале октября артист ездил на гастроли в Швейцарию.

"Последние годы он работал над собственным проектом "Европейский Театр Антрепризы". Алексей любил режиссуру, любил находиться в движении...", – отмечается в сообщении.

Алексей также показал себя в кино. Он сыграл второстепенную роль продюсера в российском детективном сериале "Адвокат-9" от телеканала НТВ. Также Солодянкин появился в сериале "Братья по обмену-2".

Анастасия ГОРЮНОВА

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