Певец отдохнул в компании Джигана и Тимати

Алишер Моргенштерн устроил вечеринку в честь открытия собственного ресторана в Москве. Мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса: Джиган и Оксана Самойлова, Тимати, Егор Крид. Пригласили на праздник и Филиппа Киркорова, однако некоторым показалось, что поп-король переборщил с алкоголем.

"Очень крутой движ",

– восторженно прокричал снимавший обстановку певец в Инстаграм-историях. Артист сидел на диване в компании Тимати и Крида, который был увлечен поеданием блюда из ресторана Моргенштерна.

Затем Киркоров пустился в пляс вместе с рэпером во время выступления DJ Smash. На кадрах с вечеринки Киркоров кривлялся и в целом вел себя намного эмоциональнее, чем обычно. В Сети отметили, что певец выглядел пьяным, пишет РИА ФАН.

Совсем недавно Филипп Киркоров побывал на вечеринке Дмитрия Пескова, где, по словам журналистов, тоже не стал отказываться от алкоголя. После праздника певец грубо обматерил позвонившего корреспондента.