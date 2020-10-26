Фандера показала первое фото Янковского после болезни

Фандера показала первое фото Янковского после болезни
Филипп Янковский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник актера редко появляется на людях

Актриса Оксана Фандера на своей Инстаграм-странице поделилась с подписчиками фотографией мужа Филиппа Янковского. Долгое время актер боролся с раком крови. Он прошел семь курсов химиотерапии в одной из клиник Израиля.

На снимке Янковский нежно прижимается щекой к своей собаке по кличке Фира. Фотография получилась очень солнечной и трогательной.

"Солнце путалось в волосах, брадобреем по кромкам розовым, и маслинами в двух глазах, – шоколадом, почти что бронзовым...", – написала Фандера (орфография и пунктуация сохранены).

Сам Филипп не ведет аккаунтов в соцсетях и редко появляется на публике, поэтому послания ему отправляют через его супругу. 

"Здоровья", – пожелал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Поклонники актрисы обратили внимание на питомца супругов.

"Человеческий взор, глаза бесподобные", "Как может быть столько женского в ее глазах?", "Какая она красивая. Собаки все-таки обалденные создания", – отметили подписчики.

Напомним, Оксана Фандера и Филипп Янковский состоят в браке около 30-ти лет. Пара вырастила двоих детей – сына Ивана и дочь Елизавету. Наследники пошли по стопам звездных родителей, пробуя себя на актерском поприще. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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