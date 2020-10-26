"Собирай чемодан и уходи": Ургант откровенно рассказал об изменах

"Собирай чемодан и уходи": Ургант откровенно рассказал об изменах
Андрей Ургант. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущему приходилось сталкиваться с неверностью, признался он

Андрею Урганту приписывали романы со многими женщинами, однако сам актер о личной жизни говорит неохотно, утверждая, что у него была лишь одна официальная жена – Валерия, мать Ивана. А вот с изменами ведущему сталкиваться приходилось, о чем он откровенно рассказал журналистам.

Не так давно артист встречался с Еленой Романовой – возлюбленная была моложе на 30 лет. Пара вместе появлялась на светских мероприятиях, а затем стало известно о беременности девушки. Отцом ребенка, к всеобщему удивлению, оказался не Ургант – тогда телеведущий сообщил, что он с Романовой давно расстался.

По слухам, причиной разрыва стала неверность молодой избранницы, однако сам актер от высказываний на эту тему предпочитает воздерживаться. При этом измены в жизни Урганта были, признался он, добавив, что к подобным поступкам относится плохо.

"Нет ничего ужаснее, чем вранье. Если уж ты изменяешь, собирай чемодан и уходи",

пояснил телеведущий в разговоре с "Собеседником". Кстати, после разрыва бывшим влюбленным, похоже, удалось сохранить хорошие отношения. Ургант даже стал крестным ребенка Романовой.

Сейчас артист остался без работы. Помогает знаменитому ведущему сын Иван Ургант.

Карина СИРАЗОВА

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