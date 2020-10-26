Девушка пошла по стопам родителей

На своей Инстаграм-странице Мария Порошина опубликовала фотографию старшей дочери Полины. Пользователи Сети пришли в восторг от привлекательной внешности 24-летней наследницы.

На снимке Полина позирует в черном узорчатом платье и с собранными волосами. Изюминку образу придает красная помада.

"ЛЮБОВЬ моя!!!!", – написала Мария.

Актриса сообщила, что завтра Полина выйдет на сцену Театра на Таганке. Девушка сыграет в спектакле "До+Вла=Тов".

Поклонники Порошиной завалили звездную наследницу комплиментами.

"Красавица", "Как похорошела Полиночка", "Блондинкой была нежность, брюнетка-огонь", "Похожа на папу", "Просто прелесть", – прокомментировали восторженные пользователи Сети.

Напомним, отцом девушки является известный актер Гоша Куценко. Мария Порошина прожила с ним пять лет.

В 2017 году Полина окончила Театральный институт имени Щукина. Она решила пойти по стопам знаменитых родителей.

Помимо Полины, у актрисы есть еще трое детей от артиста Ильи Древнова – дочери Серафима, Аграфена и Глафира. В 2018 году пара распалась. В 2019 году на свет появился сын Андрей. Мария тщательно скрывает, кто является отцом мальчика.

Ранее Порошина показала, как выглядит одна из дочерей от Древнова – Аграфена.