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На своей Инстаграм-странице Мария Порошина опубликовала фотографию старшей дочери Полины. Пользователи Сети пришли в восторг от привлекательной внешности 24-летней наследницы.
На снимке Полина позирует в черном узорчатом платье и с собранными волосами. Изюминку образу придает красная помада.
"ЛЮБОВЬ моя!!!!", – написала Мария.
Актриса сообщила, что завтра Полина выйдет на сцену Театра на Таганке. Девушка сыграет в спектакле "До+Вла=Тов".
Поклонники Порошиной завалили звездную наследницу комплиментами.
"Красавица", "Как похорошела Полиночка", "Блондинкой была нежность, брюнетка-огонь", "Похожа на папу", "Просто прелесть", – прокомментировали восторженные пользователи Сети.
Напомним, отцом девушки является известный актер Гоша Куценко. Мария Порошина прожила с ним пять лет.
В 2017 году Полина окончила Театральный институт имени Щукина. Она решила пойти по стопам знаменитых родителей.
Помимо Полины, у актрисы есть еще трое детей от артиста Ильи Древнова – дочери Серафима, Аграфена и Глафира. В 2018 году пара распалась. В 2019 году на свет появился сын Андрей. Мария тщательно скрывает, кто является отцом мальчика.
Ранее Порошина показала, как выглядит одна из дочерей от Древнова – Аграфена.
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