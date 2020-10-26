Милые снимки вызвали восторг у пользователей Сети

Бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина в самом разгаре – бывшие никак не договорятся, кому достанется имущество. Пока адвокаты ходят по судам, певица проводит время с дочкой Таисией. Артистка опубликовала серию трогательных снимков.

На фотографиях две светловолосые красавицы позируют в обнимку. Кадры были сделаны в домашней обстановке – можно разглядеть, что экс-наставница "Голоса" с наследницей сидят на диване.

"Всем хорошего настроения на всю рабочую неделю! Не болейте!"

– пожелала Пелагея подписчикам. В комментариях принялись восхищаться милыми семейными кадрами.

"Как две капли воды", "Красивые, нежные девочки", "Какая кукла растет!!!!! С горе-папашкой, правда, не повезло.... отбирать квартиру у родной дочери.... жесть", "Тася ваша копия!", "Очаровательные",

– написали в "Инстаграм". Не забыли упомянуть и о конфликте с Телегиным, который не так давно заявлял, что бывшая жена не разрешает ему видеться с ребенком. Представители Пелагеи, кстати, эти обвинения опровергли.

Развод Пелагеи сильно затянулся. На этот раз процесс пришлось приостановить из-за заражения коронавирусом. Скорее всего, инфекцию подхватили прямо во время суда.