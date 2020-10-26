Притягивает неприятности: сын Сафронова оконфузился в аэропорту

Притягивает неприятности: сын Сафронова оконфузился в аэропорту
Лука Затравкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыканту в последнее время не везет

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о нескольких инцидентах, произошедших с ним по прилете в Москву из Турции. Неприятные казусы испортили настроение обычно позитивному музыканту.

Все началось с того, что Лука решил воспользоваться услугой VIP-сопровождения по аэропорту. В какой-то момент один из сотрудников уронил пакет, в котором находилась бутылка клубничного ликера. Элитный алкоголь пианист хотел подарить другу, передает "Собеседник". 

"Все пропало. Любимый клубничный ликер разбился вдребезги. Весь аэропорт в красном соке", – сообщил Затравкин.

На этом череда неприятностей не оборвалась. Свой багаж Лука ждал в VIP-лаундже. Позже он решил справить нужду. Однако вернуться на прежнее место сын Никаса Сафронова не смог – дверь заклинило. Музыкант попытался открыть ее, но все было тщетно. Некоторое время ему пришлось провести в помещении между туалетом и залом для дорогих гостей.

Спустя 15 минут ожидания Затравкин все-таки попал в VIP-лаундж. Дверь силой открыл один из сотрудников таможни.

Но и это не стало последним испытанием для пианиста. Во время того, как он проходил таможенный контроль, система показала превышение уровня радиации.

"Все сотрудники перепугались. Система показывала, что у меня повышен уровень радиации. Пришлось проводить более тщательную проверку меня и моих вещей", – рассказал Лука.

В конечном итоге оказалось, что тревога была ложной, и Затравкин не представлял никакой угрозы для окружающих.

Ранее стало известно, что Лука Затравкин рассказал о связи со вдовой покойного сатирика Трушкина. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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