"Били кирпичом по лицу": Успенская рассказала о жуткой смерти матери

"Били кирпичом по лицу": Успенская рассказала о жуткой смерти матери
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Королева шансона" лишь недавно узнала, что случилось с ее родительницей

На долю Любови Успенской выпало немало испытаний: сейчас артистка переживает из-за ссоры с самым близким человеком – ее единственной дочерью Татьяной. Певица каждый день просыпается в слезах, призналась она. А недавно звезда узнала о жутком убийстве своей матери.

"Королеву шансона" воспитывала бабушка, какое-то время девочка даже считала Татьяну Сицкер своей мамой. Всю свою жизнь Успенская думала, что ее родная мать Елена Чайка умерла при родах – так ей говорили родные. Оказывается, все было совсем иначе.

Родительница Успенской скончалась вовсе не из-за врачебной халатности – на женщину напали в поезде.

"Кирпичом по лицу били",

– впервые поделилась жуткой историей певица. Звезда предположила, что мать уехала на заработки, потому что в 1954 г. в Киеве был страшный голод.

Артистка добавила, что найти могилу матери ей не удалось, но в том, что Елены нет в живых, она уверена – родительница бы никогда не бросила дочь. При этом в Ютуб-шоу "Почему я?" Успенская не уточнила, кто именно ей сообщил об убийстве, но упомянула, что в последнее время часто обращалась к психологам и экстрасенсам.

Ранее Любовь Успенскую раскритиковали за снимок, на котором ее ноги казались разной длины.

Карина СИРАЗОВА

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