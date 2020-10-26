От "Бриллиантовой руки" до обвинений в краже: как сложилась судьба Дрожжиной

От "Бриллиантовой руки" до обвинений в краже: как сложилась судьба Дрожжиной
Наталья Дрожжина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Советской красавице приходилось играть небольшие роли

Недавно Наталья Дрожжина угодила в скандал с имуществом Алексея Баталова – теперь артистку обвиняют в мошенничестве. А когда-то актриса блистала в кино и общалась с такими советскими звездами, как Леонид Гайдай и Георгий Вицин. Как сложилась личная жизнь Дрожжиной – в материале "Утро.ру".

В кино актриса начала сниматься еще будучи студенткой театрального училища. "В тринадцатом часу ночи" – первый фильм Дрожжиной, и ей тут же удалось поработать с легендарными артистами – Спартаком Мишулиным и Анатолием Папановым. В 1970-е Наталью часто приглашали в кино, однако роли, в основном, ей доставались небольшие.

Зрители помнят Дрожжину по небольшому эпизоду в "Семнадцати мгновениях весны", "Интердевочке" и "Ищу человека". При этом фраза "Не виноватая я! Он сам пришел!" в "Бриллиантовой руке" могла прозвучать именно из уст Натальи, которая считалась одной из первых советских красавиц.

По словам Дрожжиной, ее уговаривал сам Гайдай, однако ей пришлось отказаться из-за запрета матери, передает "7 дней". Тогда роль отдали Светлане Светличной – она и стала визитной карточкой блондинки.

О личной жизни актрисы известно не много. Больше 40 лет она замужем за Михаилом Цивиным. Артистка признавалась, что счастлива жить с одним мужчиной столько лет. Детей у супругов нет, однако они никогда не говорили, по какой причине.

Недавно вдова Баталова обвинила Дрожжину с мужем в присвоении имущества знаменитого актера. После этого советскую звезду задержали.

Карина СИРАЗОВА

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