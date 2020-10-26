В Москве избили актера из "Универа"

В Москве избили актера из "Универа"
Фото: R. Tscherwitschke / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Мужчина попал в больницу

Появилась информация о том, что на российского актера Владислава Манина напали. Инцидент произошел возле торгового центра "Афимолл Сити".

Мужчина снялся в таких кинокартинах, как "Желтый глаз тигра", "Т-34", сериалах "Чужая кровь", "Мёртв на 99%", "Универ" и других. И практически всегда актер исполнял роли брутальных парней. Однако это не спасло его от нападения.

Сообщается, что Манин вместе с супругой и ребенком вышел из "Детского мира". Семья ожидала приезда такси.

В какой-то момент рядом с артистом резко затормозила машина марки "Тойота Камри". Оттуда выскочили неизвестные. Один из нападавших несколько раз ударил Владислава, повалив его на землю.

"Ладно, моя голова крепкая. Был бы кто-то на моем месте, его бы уже не стало", – заявил Манин.

Отмечается, что Владислава госпитализировали. Артист получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также рваную рану головы. Прощать своих обидчиков Манин не собирается – он уже написал заявление в полицию, передает Телеграм-канал Mash. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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