Известную советскую актрису с супругом могут отправить за решетку

Звездный юрист Сергей Жорин поделился своим экспертным мнением по поводу нашумевшей историей с наследством покойной звезды киноленты "Москва слезам не верит" Алексея Баталова. Обвиняемыми по этому делу проходят актриса Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин. Адвокат отметил, что дело о мошенничестве может закончиться для них реальным сроком.

Супружескую чету обвиняют в том, что они нелегально завладели имуществом вдовы и дочки Баталова, а также похитили деньги с их счетов.

По мнению Жорина, ситуация действительно серьезная. Юрист напомнил, какую меру пресечения в подобных делах определяет российское законодательство.

"Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы", – рассказал эксперт в интервью "Пятому каналу".

Супругов даже могут арестовать до суда. Впрочем, вполне возможно, что с четой Дрожжиной и Цивина поступят более лояльно.

По оценкам Жорина, именитым обвиняемым вряд ли в итоге дадут 10 лет колонии, так как это все-таки самое суровое наказание по данной статье. А вот провести 3-4 года за решеткой они могут. Конечно, если вина будет доказана судом. В любом случае, решение будет принимать судья, так что условный срок тоже нельзя исключать.

О том, что в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной выдвинуты обвинения стало известно сегодня. Спорное имущество сейчас находится под арестом.

