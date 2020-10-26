Отказ артиста сильно сказался на жизни вдовы

После смерти своего супруга Людмила Поргина, по ее словам, "не шикует". Сейчас она живет на пенсию и признается, что могла бы жить лучше, если бы не отказ Николая Караченцова эмигрировать из страны.

Актриса поделилась с журналистами, что ее покойному мужу часто предлагали покинуть Россию, но Караченцов был непреклонен. Актер даже на гастроли соглашался только в том случае, если они были недолгими, пишет "Собеседник.ру".

В разговоре с журналистами Поргина рассказала историю, которая произошла с супругами в Нью-Йорке. К ним в гримерку принесли огромный чемодан с деньгами, предложили жить в роскошном доме и пообещали предоставить два автомобиля, если Караченцов будет согласен остаться работать и жить в США.

"Вы хотите, чтобы у меня были такие же глаза потерянной собаки, как у вас? Не нужны мне ваши доллары, дома и машины. Я буду жить в других, скромных условиях, но буду выходить на сцену и читать Есенина, Пушкина, Достоевского для своих бабушек и дедушек", – ответил тогда актер.

Сама Поргина сначала не понимала чувств и намерений своего мужа, но однажды осознала, каково это быть вдали от Родины. Во время поездки в Париж Людмила Андреевна очень тосковала по России. "Через две недели захотела повеситься", – вспоминает заслуженная артистка РФ.

Ранее Поргину возмутил скандал вокруг ее пенсии. Актриса уверена, что получать выплату в размере 150 тысяч рублей – это "нормально".