Тема второго супруга для тренера под запретом

Татьяна Тарасова известна широкой аудитории, как величайший тренер по фигурному катанию, а также звездная судья популярных ледовых шоу. Однако о перипетиях в семейной жизни Татьяна Анатольевна рассказывать не любит. Приоткрыла завесу тайны над этим вопросом бывшая возлюбленная одного из мужей Тарасовой. Оказалось, много лет назад прославленный тренер увела мужчину у беременной жены.

Об этом эпизоде в жизни воспитавшей не одно поколение олимпийских чемпионов спортсменке рассказала известная советская теннисистка Марина Чувырина. Она была супругой легкоатлета Василия Хоменкова, который полюбил Тарасову и бросил супружницу накануне родов.

Чувырина тяжело переживала предательство любимого. Она была выдающейся теннисисткой, а неожиданная беременность серьезно меняла ее план на жизнь. Мама спортсменки даже наставила на том, что детей оставлять нельзя, нужно заниматься карьерой. Однако супруг Василий решил, что пара будет рожать. Вскоре на свет появилась двойня. Однако там Хоменков покинул супругу еще на седьмом месяце беременности. Его новой любовью стала Татьяна Тарасова.

Впрочем, по словам Чувыриной, звездный тренер крайне редко упоминает о своей семейной жизни с Хоменковым. Как пишет издание "Экспресс газета", серьезная ссора между супругами однажды привела к тому, что Василий решил свести счеты с жизнью. Так что тема отношений с Хоменковым стала для Тарасовой табу.

Всего Татьяна Анатольевна связывала себя узами брака трижды. Ее последний муж пианист Владимир Крайнев ушел из жизни в 2011 году.

К слову, этой весной тренер стала фигуранткой скандала. Известная спортсменка Ирина Роднина осудила Татьяну Тарасову за слова об умершей фигуристке.

