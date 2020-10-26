Случилась трагедия: как лев испортил съемки "Итальянцев в России"

Случилась трагедия: как лев испортил съемки "Итальянцев в России"
Кадр из "Невероятные приключения итальянцев в России"
Из-за животного на площадке царила нервная обстановка

Кинолента "Невероятные приключения итальянцев в России" вышла в 1973 году и сразу стала одной из самых любимых советский комедий. Съемки шли сразу в двух странах – в России и Италии. Не обошлось и без трудностей, главной из которых стал лев по кличке Кинг. 

Главного героя фильма нашли в Баку. Лев жил в семье архитектора Берберова. Хозяин говорил, что животное очень умное и отлично выполняет команды. Но на деле это было не так. 

Из-за непослушного льва, который отказывался выполнять команды, съемки могли задерживаться аж на несколько дней, пишет "Собеседник.ру".

"Мы намытарились с этим сонным, добродушным и симпатичным животным так, что невозможно описать. Например, чтобы снять его прыжок в окно склада матрешек, понадобилось четыре ночи: он отказывался! А на четвертую ночь вдруг прыгнул", – вспоминал режиссер кино Эльдар Рязанов. 

Актеры ужасно боялись дикого зверя и, как оказалось, не зря. Однажды лев сбежал из пустого спортивного зала, где его держали. Он выбежал в сад, где гуляла пара, и набросился на молодого человека. Приехавшей милиции ничего не оставалось, кроме как пристрелить животное. Кинг погиб, а пострадавшего доставили в больницу. 

После этого льва заменили животным из местного зоопарка, которого приходилось долго гримировать, чтобы он был похож на покойного Кинга. 

Ранее Светлана Дружинина рассказала о съемках легендарной комедии "Девчата". По словам актрисы, с самого начала атмосфера на площадке была неприятной – из-за актера Николая Рыбникова, сыгравшего главную роль. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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