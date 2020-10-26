Елена Сафонова повторила судьбу своей героини

Яркая артистка, кинозвезда 90-х Елена Сафонова сейчас практически на появляется на публике. Ее героиня из "Зимней вишни" когда-то прочно поселилась в сердцах телезрителей, особенно женской половины – ее выдержкой восхищались, а судьбе сочувствовали. На долю блистательно сыгранной Сафоновой героини выпало одинокое материнство и связь с женатым человеком. Как оказалось, в жизни самой Елены были похожие эпизоды.

После выхода на экраны известной киноленты на Елену обрушился небывалый успех. Следующие работы в кино – "Очи черные" и "Принцесса на бобах" тоже пришлись зрителям по вкусу. Сафонова оказалась на вершине славы.

Личная жизнь артистки бурлила страстями. Знаменитость трижды побывала в ЗАГСе. При этом первый свой брак звезда считает чистой случайностью. Незадолго до торжественного мероприятия она поняла, что совсем не любит своего избранника актера Виталия Юшкова. Однако они прожили вместе шесть лет, напоминает "Комсомольская правда".

Артистка признавалась, что не раз заводила интрижки на стороне. В числе ее возлюбленных были и женатые мужчины. Однажды она даже в тайне от отца ребенка родила на свет сына. Работавший в Америке предприниматель Ваче Мартиросян даже не знал, что его подруга забеременела.

Второй раз Сафонова пошла под венец с французским актером Самюэлем Лабартом. У пары появился сын. Однако разные взгляды на жизнь привели к краху семьи. При этом ребенок оказался в заложниках. Французские власти не разрешали Елене вывозить его за границу, и вплоть до совершеннолетия наследника артистка жила на две страны.

Сейчас 64-летняя знаменитость много времени уделяет благотворительности, а также активно борется за права животных.