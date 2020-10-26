Звезда "Молодежки" серьезно пострадала на съемках

Звезда "Молодежки" серьезно пострадала на съемках
Кадр из "Налёт" (2017)
Актриса поделилась подробностями со съемочной площадки

На съемках часто происходят непредвиденные ситуации, которые могут серьезно навредить здоровью актеров. Лукерья Ильяшенко вспомнила, как на время потеряла слух из-за оплошности каскадера. 

В разговоре с журналистами звезда российских сериалов рассказала, что ее коллега решил разрядить оружие и неожиданно выстрелил в небо. Актриса находилась рядом и из-за этого ее оглушило, пишет "Телепрограмма.про". 

"Я очень испугалась. Страшно, когда внезапно кто-то стреляет в пяти метрах от тебя. И полчаса точно я ходила без слуха. Я после этого пиротехников, каскадеров и специалистов по оружию стараюсь обходить стороной", – вспоминает Лукерья. 

Но в целом съемочный процесс ей очень понравился, хотя порой было непросто из-за массивных костюмов, драк и долгих смен. Большую часть трюков актерам "Аванпоста" приходилось выполнять самим, но актриса признается, что специальной подготовки съемки не потребовали. 

Напомним, что не так давно Сергей Жигунов серьезно пострадал на съемках. Его коллега выстрелил ему в голову.  На лбу артиста осталась травма. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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