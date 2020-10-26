Артистка не хочет, чтобы ее видели разбитой недугом

Недавно Елена Кондулайнен перенесла инсульт. Болезнь резко изменила образ жизни некогда любительницы светских раутов и выходов на публику. Теперь звезда кинолент "Русь изначальная", "Капитан Фракасс" и других замкнулась в себе и не хочет ни с кем общаться. При этом ее подруга актриса Любовь Руденко уверена, что причиной трагедии послужило тяжелое душевное состояние одной из самых красивых актрис Советского Союза.

Близкая приятельница знаменитости рассказала, что Кондулайнен планировала провести творческий вечер. Однако публику не заинтересовало это мероприятие. Некогда любимице миллионов было тяжело перенести такой удар судьбы. Руденко уверена, что именно это событие спровоцировало инсульт. Своими наблюдениями артистка поделилась на передаче "Звезды сошлись" телеканала НТВ.

Разбитая недугом актриса теперь и вовсе не появляется на публике. Звезда вынуждена использовать ходунки, чтобы передвигаться. При этом она полностью прекратила общение со многими друзьями и приятелями. В этих целях актриса даже поменяла номер телефона.

Как отметил психиатр Владимир Файзинберг, такое поведение является типичным для многих перенесших инсульт. Ослабевшие люди нередко замыкаются в себе.

Ранее стало известно о страшном предсказании Кандулайнен перед инсультом. Незадолго до трагедии Елена выпила немного шампанского и обронила странную фразу: "Кто мне насыпал яда?".

