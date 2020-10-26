Сдал ребенка в детдом: экс-жена раскрыла нелицеприятную правду об Алибасове

Сдал ребенка в детдом: экс-жена раскрыла нелицеприятную правду об Алибасове
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер группы "На-На" серьезно сомневается в родстве с молодым человеком

Бари Алибасов вновь оказался в центре скандала. В этот раз 25-летний молодой человек заявил, что шоумен – его отец. Сам Алибасов не поверил словам Александра Наседкина, которому в детстве поставили диагноз "аутизм", а вот бывшая супруга артиста не исключает, что они с Бари Каримовичем могут быть родителями парня. 

В студии передали "Андрей Малахов. Прямой эфир" Елена Уронич шокировала публику откровенным признанием: у них с Алибасовым был сын, которого она сдала в детский дом. Оказалось, что малыш родился с отклонениями, а продюсер предложил возлюбленной отказаться от ребенка. 

"Я совершила самый страшный поступок в своей жизни, мне было очень тяжело жить с этим. В том, что сделано, я виню не только Бари, но и себя", – призналась Уронич. 

Однако сам Алибасов неохотно верит в слова своей бывшей избранницы, отмечая при этом, что она много раз лежала в психиатрической клинике. Не обошлось и без ДНК-теста, который доказал, что интуиция музыкального продюсера не подвела. 

Расстроенный молодой человек лишь сказал, что очень уважает Бари Каримовича и все, что он делает. 

Напомним, что это не первый раз, когда у Алибасова объявляется внебрачный сын. Ранее некий Денис Гатилов заявил, что звездный продюсер – его отец, однако ДНК-тест в очередной раз расставил все по своим местам. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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