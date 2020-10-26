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Скандал вокруг Сергея Глушко до сих пор не утихает. Только вот в этот раз объявилась еще одна девушка, которая решила рассказать об интимных отношениях с мужем Наташи Королевой. Это очень не понравилось Анастасии Шульженко.
В эфире передачи "На самом деле" на Первом канале Ксения Чернова рассказала, что у нее и Тарзана были отношения, которые длились почти полтора года.
"Интим был раз пять-семь в течение полутора лет. Мы не встречались, не созванивались. Это был такой технический момент – получилось и получилось", – поделилась актриса.
Чернова также показала переписку, в которой Тарзан называл ее "котиком" и отпускал пошлые шуточки. После этого Шульженко и вовсе не выдержала. Она буквально набросилась на свою соперницу, призывая ее объяснить причину своего появления на шоу. Анастасия также отметила, что с Тарзаном "переспало" полстраны.
Свое появление на передаче актриса объяснила тем, что пытается помешать Шульженко разрушать брак Королевой и Глушко.
Напомним, что ранее любовница обматерила Тарзана после заявления Королевой о том, что она должна была стать суррогатной матерью.
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