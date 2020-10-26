"Ощущаю хаос": Кожевникова объявилась после пропажи

"Ощущаю хаос": Кожевникова объявилась после пропажи
Мария Кожевникова. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подписчиков серьезно обеспокоила загадочное исчезновение звезды

Мария Кожевникова 10 дней не выходила на связь в "Инстаграм", чем породила целую волну слухов. Наконец, она выложила новый пост, где поделилась с пользователями Сети личными переживаниями и намекнула на серьезные перемены в жизни.

Первый делом, артистка успокоила поклонников, заявив, что с ее здоровьем все в порядке, и она не стала очередной звездной жертвой коронавируса. Свой десятидневный обет молчания Аллочка из "Универа" назвала детоксом от соцсетей.

Долгожданное появление в Сети артистка сопроводила фотографией в стильном закрытом купальнике черного цвета. Кожевникова позирует по колено в воде на фоне безбрежного горизонта. Впрочем, безмятежность осталась только на снимке. Актриса честно призналась, что в ее жизни наступил трудный период.

"Хаос, который происходит вокруг, я ощущаю настолько сильно, что мне впервые по– человечески страшно", – откровенничает звезда.


Мария не стала вдаваться в детали, пообещав, что позже более подробно расскажет о переменах в своей судьбе.

Кстати, Мария Кожевникова периодически радует своих подписчиков откровенными фотографиями. Однажды она показалась в крошечных трусах и с перетянутой черной лентой грудью.  

Ольга ФЕДОРОВА

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