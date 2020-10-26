"Его в живых уже нет": брат Моисеева бьется в истерике

"Его в живых уже нет": брат Моисеева бьется в истерике
Борис Моисеев. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственник артиста уверен, что его директор что-то недоговаривает

Все чаще в СМИ стали появляться тревожные новости о здоровье Бориса Моисеева. Состояние певца ухудшилось после перенесенных инсультов: он перестал появляться на публике и отвечать на вопросы журналистов. Тревогу забил и брат Моисеева, который думает, что певца давно нет в живых.  

Оказалось, что Маркс Толкач уже полгода не может дозвониться до артиста. Родственник Моисеева уверен, что директор исполнителя хита "Голубая Луна" Сергей Горох нагло врет, когда говорит, что с певцом все хорошо. 

"Бориса вообще нет, он пропал! Может быть, его в живых уже нет…. После 22 апреля нет никакой информации, мы не можем дозвониться", – пожаловался Толкач в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Брат Моисеева уверен, что директор специально обманывает всех, чтобы заполучить наследство эпатажного артиста. Он признался, что претендует на наследство певца, но лишь с той целью, чтобы увековечить память Моисеева, и чтобы его деньги "сделали доброе дело".

Ранее Борис Моисеев ответил на слухи о своем состоянии и нищете. Певец рассказал, что он давно уже считает себя простым пенсионером и отметил, что просто "хочет покоя".

Юлия МИХАЙЛОВА

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