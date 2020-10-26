Ветлицкой врезали после скандала с возвращением в Россию

Ветлицкой врезали после скандала с возвращением в Россию
Наталья Ветлицкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Критик осудил певицу за баснословные гонорары

К большому сожалению фанатов, возвращение Натальи Ветлицкой пришлось отложить на год. Сергей Соседов объяснил, что помешало артистке вновь блистать на сцене. 

Критик уверен, что вся проблема в неадекватной самооценке Ветлицкой и ее неумении работать с людьми. Соседов отметил, что для начала артистке нужно было придумать план и только после этого объявлять о своем возвращении, ведь за те годы, что Наталья прожила в Италии, законы отечественного шоу-бизнеса сильно изменились. 

"Но Наташа решила, что она просто сможет на халяву. Она всегда была фонограммной певицей", – заявил Соседов в разговоре с журналистами "Пятого канала".

Он уверен, что сейчас. Ветлицкой будет гораздо сложнее найти свое место среди артистов, потому что, по его мнению, на просто хорошем вкусе и фонограмме далеко не уедешь. 

Рассмешили Соседова и огромные гонорары певицы. Выяснилось, что за концерт Ветлицкая просит от организаторов 3,5 миллиона рублей. 

Ранее Наталья Ветлицкая серьезно оскорбила россиян. Артистка назвала идиотами всех, кто боится коронавируса и соблюдает самоизоляцию.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Как это по-русски!Она презирает Россию и людей в России,а люди платят деньги и бегут на её концерт!
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