Критик осудил певицу за баснословные гонорары

К большому сожалению фанатов, возвращение Натальи Ветлицкой пришлось отложить на год. Сергей Соседов объяснил, что помешало артистке вновь блистать на сцене.

Критик уверен, что вся проблема в неадекватной самооценке Ветлицкой и ее неумении работать с людьми. Соседов отметил, что для начала артистке нужно было придумать план и только после этого объявлять о своем возвращении, ведь за те годы, что Наталья прожила в Италии, законы отечественного шоу-бизнеса сильно изменились.

"Но Наташа решила, что она просто сможет на халяву. Она всегда была фонограммной певицей", – заявил Соседов в разговоре с журналистами "Пятого канала".

Он уверен, что сейчас. Ветлицкой будет гораздо сложнее найти свое место среди артистов, потому что, по его мнению, на просто хорошем вкусе и фонограмме далеко не уедешь.

Рассмешили Соседова и огромные гонорары певицы. Выяснилось, что за концерт Ветлицкая просит от организаторов 3,5 миллиона рублей.

Ранее Наталья Ветлицкая серьезно оскорбила россиян. Артистка назвала идиотами всех, кто боится коронавируса и соблюдает самоизоляцию.