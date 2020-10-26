Родные считают, что пенсионера довели до критического состояния в санатории

Брат писателя Эдуарда Успенского Юрий Николаевич скончался 21 октября. Сегодня выяснились странные детали этой трагедии. Сын и невестка покойного считают, что в смерти дорогого родственника виноваты медики санатория, в котором Юрий Успенский проводил время незадолго до своего ухода.

Алексей и Марина рассказали, что Юрий Николаевич внезапно вернулся с отдыха на несколько дней раньше. При этом 81-летний мужчина выглядел значительно хуже, чем перед поездкой в санаторий.

В беседе с изданием "Собеседник" родственники рассказали, что брат знаменитого писателя весь трясся, у него была высокая температура и начались галлюцинации. Сам Юрий Николаевич заявил, что побывал в самом страшном месте на Земле.

"Меня заморозили в санатории. Я побывал в преисподней…", – сказал перепугавшимся родственникам Успенский.

Юрий Николаевич чувствовал себя все хуже. Он начал разговаривать с людьми, которых не было в квартире. А потом обратился к своей покойной супруге и пообещал скорую встречу.

Сын с невесткой вызвали "скорую". Только третья бригада врачей забрала мужчину в больницу, где он вскоре скончался.

При этом родные Юрия Николаевича уверены, что к гибели Успенского привела халатность сотрудников санатория. По неизвестной причине пожилому мужчине не была оказана помощь, и он из последних сил сам добирался домой.

Напомним, Юрий Успенский, младший брат писателя Эдуарда Успенского, скончался в одной из больниц Москвы. Кстати, незадолго до смерти он серьезно поссорился с племянницей Татьяной, которая во всеуслышание обвинила родного отца Эдуарда Успенского в жестокости и тирании.