"Откуда это?": у Стриженовой углядели шрам на всю шею

"Откуда это?": у Стриженовой углядели шрам на всю шею
Екатерина Стриженова. Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press/www.globallookpress.com
След мог остаться после операции

Екатерина и Александр Стриженовы отметили годовщину свадьбы. В честь этого актриса выложила фотографию с супругом. Особенно внимательные поклонники заметили большой шрам на шее звезды и серьезно обеспокоились. 

Теперь поклонники Стриженовой пытаются узнать, откуда у нее настолько большой шрам на таком месте. Возможно, это результат операции по удалению щитовидной железы, а может, это просто неудачная поза, пишет "Комсомольская правда".

В комментариях поклонники начали поздравлять супругов со знаменательной датой, а другие поинтересовались историей появления шрама. "Откуда это у вас на шее?", "Это шрам или свет так упал?" – поинтересовались в комментариях. 

Напомним, что Екатерина Стриженова тщательно следит за своей внешностью. Телеведущая часто обращается к косметологам и делает биоревитализацию, чтобы лучше выглядеть в кадре. 

Ранее в семье ведущей "Время покажет" случилась трагедия: не стало ее мамы. Поклонники не узнали Стриженову и отметили, что после потери родительницы телеведущая сильно сдала и заметно постарела. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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