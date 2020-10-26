Костенко отсудила у Тарасова алименты

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Анастасия Костенко решила отсудить у своего мужа Дмитрия Тарасова алименты на двух дочерей. В отношениях супругов разлада нет, девушку попросту не устраивала сумма, которую футболист выплачивал своей бывшей возлюбленной.
Как сообщила правозащитница Екатерина Гордон, теперь первая дочь Тарасова будет получать 1/6 от заработка спортсмена, вместо 1/3, как было раньше. Доли распределили на троих детей поровну. Также дополнительно старшей дочери он будет отчислять дополнительные деньги в размере трех МРОТ.
Адвокаты защиты требовали 1/4 от заработка спортсмена и дополнительной выплаты в размере 13 МРОТ.
Напомним, до брака с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов был женат на Оксане Пономаренко, от которой он имеет 11-летнюю дочь. В третьем браке у футболиста родились еще две: одной исполнилось два года, а другая родилась в этом году.
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