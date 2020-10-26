Костенко отсудила у Тарасова алименты

Новая избранница экс-супруга Бузовой пошла в суд

Анастасия Костенко решила отсудить у своего мужа Дмитрия Тарасова алименты на двух дочерей. В отношениях супругов разлада нет, девушку попросту не устраивала сумма, которую футболист выплачивал своей бывшей возлюбленной.

Как сообщила правозащитница Екатерина Гордон, теперь первая дочь Тарасова будет получать 1/6 от заработка спортсмена, вместо 1/3, как было раньше. Доли распределили на троих детей поровну. Также дополнительно старшей дочери он будет отчислять дополнительные деньги в размере трех МРОТ.

Адвокаты защиты требовали 1/4 от заработка спортсмена и дополнительной выплаты в размере 13 МРОТ.

Напомним, до брака с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов был женат на Оксане Пономаренко, от которой он имеет 11-летнюю дочь. В третьем браке у футболиста родились еще две: одной исполнилось два года, а другая родилась в этом году.