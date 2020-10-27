Громко хлопнули дверью: Харламов разругался с КВН

Громко хлопнули дверью: Харламов разругался с КВН
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист рассказал, как покинул шоу

Недавно Гарик Харламов стал гостем Ютуб-проекта "Без души". В разговоре с блогером Данилой Поперечным юморист обмолвился о своем прошлом в КВН.

Харламов рассказал, что именно там он и познакомился с другом и партнером по сцене Тимуром Батрутдиновым. В то время Гарик играл в команде "Незолотая молодежь", Тимур предложил свои услуги в качестве автора юмористических постановок. Харизматичные артисты сразу же нашли общий язык. Вместе они представили миниатюру, которая пришлась по душе другим членам команды. С тех пор они начали часто выступать в дуэте.

"И потом, когда меня *** [выгнали – прим. ред.]из КВНа, громко хлопнув дверью, Батруха еще играл. Я его начал перетягивать в Comedy Club", – рассказал юморист.

В итоге артист добился того, чего хотел. Тандем Харламов-Батрутдинов предстал перед зрителями Comedy Club и вскоре стал крайне популярным.

Кстати, недавно стало известно, что Гарик Харламов будет озвучивать Волка в новой версии популярного советского мультфильма "Ну, погоди!". Новость о ремейке вызвала шквал негатива со стороны общественности. Многие посчитали, что современные образы героев намного хуже уже полюбившихся старых. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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