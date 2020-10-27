Артисты прошли через многое

Сегодня, 27 октября, актеру театра и кино Николаю Караченцову исполнилось бы 76 лет. Артист скончался два года назад за день до своего дня рождения. Предлагаем вспомнить, как сложилась личная жизнь звезды фильма "Собака на сене".

Единственной любовью Караченцова была актриса Людмила Поргина. Супруги прожили в браке 43 года.

Знакомство будущих возлюбленных произошло в 1973 г. в Московском театре имени Ленинского Комсомола. Поргина только начинала свой актерский путь, в то время как Караченцов покорял театральные подмостки вот уже шесть лет.

Людмила увидела молодого артиста на сцене, в спектакле "Музыка на одиннадцатом этаже". Тогда-то Николай и поразил ее, передает "Радио Дача".

"Я даже не помню, что меня так потрясло в нем в смысле…красоты какой-то. И как только прошло 5 минут, я покрылась краской и сказала себе: "Если он не станет моим мужем, то вся моя жизнь – это просто полная бессмыслица", – рассказала Поргина.

Примечательно, что в то время актриса уже состояла в браке. Однако как только между ней и Караченцовым завязался роман, Людмила развелась с супругом.

Артисты начали жить вместе. В 1975 г. они сыграли свадьбу. Для Поргиной это был третий по счету брак.

В 1978 г. у пары родился сын Андрей. Николай Петрович много работал, чтобы обеспечить любимую семью. С гастролей Караченцов часто привозил подарки для мальчика.

Андрей не пошел по стопам звездных родителей. Он решил стать юристом. Наследник подарил Людмиле и Николаю троих внуков – Петра, Янину и Ольгу.

В 2005 году Караченцов попал в страшное ДТП. Актер получил сильную черепно-мозговую травму и сломал три ребра. Практически месяц артист провел в коме. К счастью, ему удалось выкарабкаться. Однако после случившегося Николай Петрович не вернулся на сцену.

В этом же году Поргина и Караченцов обвенчались. На церемонии присутствовали только самые близкие люди.

В 2017 году у Караченцова обнаружили рак. Супруги до последнего боролись со страшной болезнью, но она, увы, взяла вверх. 26 октября 2018 года артиста не стало.