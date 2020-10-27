"Королеву шансона" упрекнули во лжи и эгоизме после интервью

Любовь Успенская решилась на откровенный разговор с Валерией. Певица в очередной раз ответила на вопросы о скандале с дочкой Татьяной Плаксиной, а также впервые рассказала о смерти своей матери. Однако зрители не прониклись сочувствием с поделившейся своей болью звездой.

В комментариях на обеих знаменитостей обрушился шквал критики. Некоторые сочли интервью пустым и бессмысленным, а самих артисток – лицемерными и фальшивыми. В Сети предположили, что Успенская и Валерия на самом деле не переживают, а только играют на камеру:

"Две бабульки под окном сели поздно вечерком", "Сколько лицемерия у обеих", "Пустая болтовня двух фальшивок".

Жене Иосифа Пригожина также досталось и за ее способности интервьюера. Некоторые и вовсе задались вопросом, зачем исполнительница хита "Часики" решила открыть такую рубрику: "Валерия очень неприятна и вести диалог не может, корга старая с челочкой".

В комментариях к Ютуб-шоу "Почему я?" обругали Успенскую и за ссору с дочерью. Некоторые снова стали винить певицу в произошедшем:

"Одно лицемерие, вранье, и самолюбование Любы, не нужной, а пиар, вся ее жизнь пиар", "Как она поет, она же говорит с трудом", "Эгоизм жуткий Любови Успенской свел с ума дочку. Она никого не слышит, есть только она".

Впрочем, были и те, кто посочувствовал семейной драме "королевы шансона" и заступился за нее от многочисленных нападок: "Любу чисто по-женски жалко... Я представляю как это тяжело", "Не судите, да не судимы будете, просто слушайте".

В интервью с Валерией певица впервые рассказала о гибели своей матери. Оказывается, ее жестоко убили в поезде.