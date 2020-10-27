Юная наследница легендарного кинодеятеля побывала вместе с мамой на "Тавриде"

Звездная актриса Марина Зудина, как правило, делится с поклонниками фотографиями со своих фотосессий. Однако в этот раз женщина решила сделать исключение, порадовав подписчиков селфи с 14-летней дочкой Машей, родившейся в браке знаменитости с покойным ныне Олегом Табаковым.

Сама консервативная Марина призналась, что это селфи – первое на ее странице в "Инстаграм". А фотография с наследницей сделана во время фестиваля "Таврида", где известных деятелей награждали представители творческой молодежи.

"Лучше фото на первую страницу и не придумаешь", "Все правильно, да! Вы, Марина – воплощение красоты и мудрости, а Машенька – доброты и нежности, а все вместе – воплощение нашего любимого Олега Павловича Табакова! Больше селфи – таких прекрасных и одухотворенных", "Прелестные барышни! Счастья Вам и удачи!!!", "Папины щечки. Выпуск студентов обученных Олегом Павловичем и впитавшим его фактуру, обоняние, артистизм, умение уложить театрального и кинозрителя на лопатки – это последнее поколение настоящих артистов. Поколение гения, учителей уходит от нас, к сожалению", – пишут интернет-пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).

В списке лауреатов конкурса оказалось имя покойного супруга Марины, Олега Табакова. Легендарный режиссер и актер, призналась Зудина, никогда принимал участия в "Тавриде", однако он имеет право на то, чтобы оказаться в списке награжденных – маэстро внес неоценимый вклад в отечественную культуру, заявила актриса.

Кстати, недавно Зудина решила продемонстрировать всем свой новый образ: звезда сменила привычный всем цвет волос на огненно-рыжий. На опубликованном фото радостная Марина смеется вместе со своим стилистом.