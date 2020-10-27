Истощенный Домогаров ответил на слухи о болезни

Истощенный Домогаров ответил на слухи о болезни
Александр Домогаров. Фото: Dmitry Konstantinov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист теряет вес из-за стресса

Недавно Александр Домогаров вызвал беспокойство общественности. Поклонники артиста начали переживать из-за того, что звезда сериала "Бандитский Петербург" сильно похудел. Некоторые предположили, что он серьезно болен. Сам актер решил прокомментировать изменения во внешности.

Домогаров рассказал, что похудел на 10-11 килограммов. Причем он целенаправленно не шел к этому – не сидел на диетах и не проводил много времени в тренажерном зале.

"Цели похудеть как таковой и не было. Видимо, нервы жрали организм постепенно", – объяснил Александр.

По словам артиста, его участие в спектакле "Ричард III", где он исполняет главную роль тирана, отнимает много сил и нервов. Это связано с тем, что постановка является крайне тяжелой как эмоционально, так и морально, передает "СтарХит". 

"Думаю, что после каждого [спектакля] килограмма 1,5 уходит. Все мокрое насквозь – и рубашки, и майки", – отметил Александр.

Также артист рассказал, что помогает ему мобилизовать все силы. Постоянное внутреннее состояние готовности не дает артисту расслабиться и опустить руки.

Ранее стало известно о том, что Александр Домогаров поделился кадрами из гримерки, которые как раз и стали причиной переполоха. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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