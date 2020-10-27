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Телеведущая Ксения Собчак похвасталась своим приобретением: журналистка продемонстрировала подписчикам в своем микроблоге новомодный гаджет, которым все не может налюбоваться.
К слову, Ксения все время подвергается нападкам за излишнюю любовь к роскоши, однако такие обвинения она игнорирует. Некоторые СМИ уверены, что таков намеренный эпатаж, с помощью которого Собчак пытается привлечь внимание публики.
Под постом Ксения пожаловалась на крайне плотный рабочий график. Тем не менее, звезда успевает "быть в тренде" и не отставать от современных новинок – Собчак купила себе новый "Айфон", с которого и сделала новое фото.
Впрочем, не многие смогли разделить радость светской львицы: люди напомнили, что очередной дорогостоящий гаджет – удовольствие не для всех.
"Чтобы менять айфончики, нужно успевать зарабатывать", "Я, как и все, хожу с телефоном по пять лет", "Что, контракт с Самсунгом закончился?", "Я думала, вы одна из тех немногих звезд, кто хоть чем-то отличается от всех этих "айфоночников", "В чем ваша радость? Ведь это всего лишь телефон", " Знаете, Ксения, большинство людей живут на 15-18 тыс руб, какие Айфоны?", " В такое тяжелое время, людям кушать нечего, а эта хвалится новым телефоном!!! Ну если уж купила, молча сидела бы!!!" – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).
Ранее Собчак раскритиковала российские вокзалы и общественные туалеты, назвав их "загонами для скота".
Известно, что два года назад фирма Samsung подала иск против Ксении Собчак из-за нарушений контракта: звезда обязалась быть лицом бренда, однако затем нарушила это правило.
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