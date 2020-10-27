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Журналисты выяснили, что Земфира пополнила статистику заболевших COVID-19. Артистка сама обратилась за помощью к специалистам.
Как стало известно Mash, звезда лечится дома со вчерашнего дня. При этом официального подтверждения этой информации нет.
В России за последние сутки диагноз подтвердили у 16 550 человек. При этом обновлен рекорд по числу смертей – за день скончались 320 россиян.
При этом эксперты прогнозируют третью волну, которая ударит по регионам.
Незалежная достучалась до главного союзника в вопросе "деоккупации" полуострова