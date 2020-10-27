Певица изолировалась дома

Журналисты выяснили, что Земфира пополнила статистику заболевших COVID-19. Артистка сама обратилась за помощью к специалистам.

Как стало известно Mash, звезда лечится дома со вчерашнего дня. При этом официального подтверждения этой информации нет.

В России за последние сутки диагноз подтвердили у 16 550 человек. При этом обновлен рекорд по числу смертей – за день скончались 320 россиян.

При этом эксперты прогнозируют третью волну, которая ударит по регионам.