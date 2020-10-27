СМИ: Земфира заразилась коронавирусом

Певица изолировалась дома

Журналисты выяснили, что Земфира пополнила статистику заболевших COVID-19. Артистка сама обратилась за помощью к специалистам.

Как стало известно Mash, звезда лечится дома со вчерашнего дня. При этом официального подтверждения этой информации нет. 

В России за последние сутки диагноз подтвердили у 16 550 человек. При этом обновлен рекорд по числу смертей – за день скончались 320 россиян.  

При этом эксперты прогнозируют третью волну, которая ударит по регионам. 

Полина ИВАНОВА

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