Наследник певца хочет стать актером

Далеко не все знают о том, что у Дениса Клявера есть старший сын от второй жены Юлии. 6 октября Тимофею исполнилось 19 лет.

Парень поддерживает теплые отношения со звездным отцом. Они часто видятся и проводят время вместе. Также на Инстаграм-странице Клявера периодически появляются фотографии с наследником.

В последний раз артист трогательно поздравил Тимофея с днем рождения.

"С твоим днем, мужчина! С днем рождения, мой сын! Человек слова и дела. Старший. На тебя уже равняются и ставят в пример. Это дорогого стоит", – написал Денис.

С детства Тимофей увлекался спортом, а также боевыми искусствами. Два года назад молодой человек стал чемпионом мира по тхэквондо.

В начале года Денис Клявер сообщил, что его сын ушел в армию. Парень попал в спортивную роту. Общественность положительно отнеслась к тому, что певец не откупил наследника от службы, хотя мог себе это позволить.

По окончании службы Тимофей планирует податься в творческую среду. Сын экс-участника группы "Чай вдвоем" мечтает стать актером, передает Дзен-канал Veasy.

Сообщается, что молодой человек обладает хорошими голосом и слухом. Некоторое время он даже посещал занятия по музыке. Однако идти по стопам отца Тимофей по каким-то причинам не хочет.

Стоит отметить, что парень очень похож на своего отца, а также на покойного дедушку Илью Оленникова.