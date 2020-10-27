По мнению журналиста, коллега попросту не знает, о чем говорит

Недавнее высказывание Екатерины Андреевой спровоцировало волну осуждения со стороны общественности. Ведущая Первого канала заявила, что ситуация с COVID-19 в России слишком "раздута" властями, и на самом деле все не настолько плохо. Владимир Познер не удержался и прокомментировал слова своей коллеги.

Позиция Андреевой повергла Познера в шок.

"У меня есть удивление по поводу ее слов: человек, уже немолодой и весьма опытный, вдруг говорит, что коронавирус – ерунда. Это как-то несерьезно", – отметил журналист.

Телеведущий рассказал, что на данный момент коронавирусом болеют его супруга, а также некоторые друзья и знакомые. Так что он знает врага в лицо.

"Я не собираюсь осуждать, клеймить, но я не понимаю, я удивлен. Надеюсь, что никто из ее близких не заболеет или близких ее знакомых не умрет", – заявил Владимир Владимирович.

Также журналист сообщил, что руководство Первого канала проводит жесткую политику в отношении соблюдения мер безопасности. Так, у сотрудников ежедневно измеряют температуру. Ношение масок является обязательным условием. Более того, перед встречей с начальством нужно сдавать кровь на наличие в организме инфекции, передает Daily Storm.

Ранее стало известно о том, что Владимир Познер высказалсяпо поводу угрозы Третьей мировой войны.