Родитель популярного артиста чувствует себя намного лучше

Не так давно отец Филиппа Киркорова оказался в реанимации - Бедрос Филиппович заразился коронавирусом. Как себя чувствует 88-летний артист сейчас, рассказал поп-король.

Бывший муж Аллы Пугачевой поведал, что поводов для тревоги нет и Бедрос Киркоров идет на поправку:

"Кризис миновал, крепкий оказался мужик".

Напомним, что еще пару недель назад отец Киркорова с трудом разговаривал, а общение с сыном поддерживал исключительно через врачей.

Переболел коронавирусом и сам исполнитель хита "Снег", однако болезнь прошла для него бессимптомно. Киркоров сдал в Греции анализ, который показал большое число антител в его организме, передает "Дни.ру".

В середине октября Киркоров побывал на вечеринке, гостей которой раскритиковали из-за несоблюдения мер безопасности по коронавирусу. На мероприятии все были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию.

Ранее поп-король уколол свою бывшую жену Аллу Пугачеву. Напомним, что артисты поссорились и уже долгое время не общаются.