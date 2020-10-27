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Не так давно отец Филиппа Киркорова оказался в реанимации - Бедрос Филиппович заразился коронавирусом. Как себя чувствует 88-летний артист сейчас, рассказал поп-король.
Бывший муж Аллы Пугачевой поведал, что поводов для тревоги нет и Бедрос Киркоров идет на поправку:
"Кризис миновал, крепкий оказался мужик".
Напомним, что еще пару недель назад отец Киркорова с трудом разговаривал, а общение с сыном поддерживал исключительно через врачей.
Переболел коронавирусом и сам исполнитель хита "Снег", однако болезнь прошла для него бессимптомно. Киркоров сдал в Греции анализ, который показал большое число антител в его организме, передает "Дни.ру".
В середине октября Киркоров побывал на вечеринке, гостей которой раскритиковали из-за несоблюдения мер безопасности по коронавирусу. На мероприятии все были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию.
Ранее поп-король уколол свою бывшую жену Аллу Пугачеву. Напомним, что артисты поссорились и уже долгое время не общаются.
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