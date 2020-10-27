Артистка смогла найти свое счастье после несчастных отношений

Звездная актриса Юлия Такшина призналась в чувствах к своему избраннику, которым, как отмечают медиа, оказался ее коллега Вячеслав Гугиев. Трогательную фотографию артистка опубликовала в своем "Инстаграм".

Подробностей о романе между Такшиной и Гугиев пока что не раскрывается. Впрочем, как пишут СМИ, вполне вероятно, что все началось с совместной работы звезд в спектакле "Невеста напрокат". А совместное появление на кинофестивале "Киношок", проходившем в Анапе, лишь подтвердил слухи о звездном романе.

Юлия опубликовала в своем микроблоге черно-белое фото, на котором позирует перед камерой с ослепительной улыбкой. Позади стоит ее предполагаемый избранник, смотрящий куда-то в сторону.

Сам Гугиев, кстати, написал весьма немногословный комментарий под постом, оставив сердечко. Подписчики были невероятно рады за свою фаворитку, которая долго не могла найти свое счастье в личной жизни. Правда, сама Такшина заявила одной из подписчиц, что Слава – просто близкий друг. Однако фанатов было не так то просто переубедить.

"Когда двое смотрят в одну сторону -– это и значит две половины!!!", "Черно-белая магия прямо. Отличный снимок!", "Тандем одухотворенных созерцанием", "У вас красота особенная", – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Известно, что Такшина прожила шесть лет вместе с Григорием Антипенко – ее коллегой по полюбившемся многим сериалу "Не родись красивой".