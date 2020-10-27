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Фронтмен музыкального дуэта "Би-2" Егор Бортник заразился коронавирусной инфекцией. Об этом исполнитель рассказал 27 октября в своем микроблоге.
Певец сообщил поклонникам в "Инстаграм", что уже переносит инфекцию на протяжении некоторого времени. Есть повод для оптимизма: музыкант соблюдает самоизоляцию и уже выздоравливает – состояние Бортника улучшается с каждым днем, о чем он поведал, отвечая на вопросы многочисленных подписчиков.
В 2018 году с Егором произошел неприятный инцидент – исполнитель подавился рыбными костями, в результате чего его экстренно госпитализировали в одно из медучреждений. На своей странице в соцсетях музыкант сообщил, что виной всему стал злосчастный карп, которого ему пожарила супруга.
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