Солист "Би-2" подхватил COVID-19

Артист сидит на карантине уже не первый день

Фронтмен музыкального дуэта "Би-2" Егор Бортник заразился коронавирусной инфекцией. Об этом исполнитель рассказал 27 октября в своем микроблоге.

Певец сообщил поклонникам в "Инстаграм", что уже переносит инфекцию на протяжении некоторого времени. Есть повод для оптимизма: музыкант соблюдает самоизоляцию и уже выздоравливает – состояние Бортника улучшается с каждым днем, о чем он поведал, отвечая на вопросы многочисленных подписчиков.

В 2018 году с Егором произошел неприятный инцидент – исполнитель подавился рыбными костями, в результате чего его экстренно госпитализировали в одно из медучреждений. На своей странице в соцсетях музыкант сообщил, что виной всему стал злосчастный карп, которого ему пожарила супруга.


Егор МАЛКОВ

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