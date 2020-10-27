Следствию предстоит выяснять, куда обвиняемые запрятали награбленное

Денежные средства покойного артиста Алексея Баталова, в хищении которых обвиняются Наталья Дрожжина со своим супругом Михаилом Цивиным, необходимо разыскивать по всему миру. По словам адвоката Юлии Антоновой, представляющей интересы потерпевших, сейчас фигуранты проходят обвинение по статье о мошенничестве. Однако на скорый возврат похищенного рассчитывать не стоит.

Правоохранительные органы лишь начинают собирать информацию о размере похищенных средств. Примерно ясно, сколько квадратных метров попытались незаконно присвоить себе фигуранты. Но с деньгами дела обстоят довольно плачевно.

Юрист сообщила, что Гитана Леонтенко, вдова Баталова, даже не имеет представления о том, в каких банках хранятся похищенные средства. Речь идет минимум о 107 тыс. долларов – но и это далеко не все. Некоторые средства покойного недобросовестный Михаил Цивин мог выводить в банк в любой точке мира – хитроумный юрист запросто способен зарегистрировать счет на подставных людей.

Теперь же следствию предстоит найти местонахождение похищенного. Сейчас у правоохранительных органов даже нет конкретных сумм и выписок об их движениях, призналась Антонова.

Адвокат потерпевших добавила, что Цивин с Дрожжиной принялись торговаться с семьей покойного артиста: фигуранты согласны на возвращение всего похищенного, если те заберут заявление из полиции. Однако в тот момент пара была еще в качестве подозреваемых, передает mk.ru.

Ранее юрист Сергей Жорин заявил, что Дрожжиной и Цивину грозит до пяти лет тюремного заключения.



