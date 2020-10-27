Модель оказалась в затруднительном положении после ареста футболиста

Новыми героями Ютуб-шоу "КраСава" стали футболист Павел Мамаев и его супруга Алана. Пара откровенно рассказала, через какие сложности им пришлось пройти в семейной жизни.

После того, как в 2018 году случился печальный инцидент с участием Мамаева и Кокорина, на Алану обрушилось еще одно испытание.

Девушке начали поступать многочисленные сообщения об изменах супруга.

"Было такое ощущение, что со всего света собрались девушки, которые были с Пашей. Может быть, это на самом деле было", – призналась Алана.

Жена футболиста начала думать о разводе. Однако что-то помешало ей совершить этот отчаянный шаг.

Мамаева рассказала, что ей пришлось пойти на телевидение, чтобы хоть как-то прокормить семью. В тот момент она осталась одна с двумя детьми.

"Я пошла на несколько каналов, которые считала допустимыми для себя. Конечно, я не пошла на "Пусть говорят", хотя предлагали большие суммы — 2 000 000 за один эфир", – отметила модель.

После выхода из тюрьмы в 2019 году Алана и Павел решили начать все заново. По словам девушки, ее супруг изменился в лучшую сторону. Он начал ценить свою семью, а также отказался от вредных привычек.