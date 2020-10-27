Петросяна экстренно госпитализировали - СМИ

Петросяна экстренно госпитализировали - СМИ
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комик уже больше суток находится в больнице

Евгений Петросян попал в больницу. Врачи госпитализировали 75-летнего комика из его московской квартиры. По предварительным данным, у него нашли коронавирус.  

О госпитализации Петросяна сообщил анонимный телеграм-канал Life Shot со ссылкой на собственные источники. Указывается, что состояние артиста удовлетворительное. Его начали лечить антикоронавирусными препаратами до подтверждения диагноза. 

Однако сам Евгений Петросян в разговоре с телеканалом "360" заявил, что приехал в больницу самостоятельно. Он намеревался пройти плановое обследование у врачей и заодно сдать мазок на коронавирус. Самочувствие при этом у него нормальное, температуры нет. 

Прокомментировал новость о госпитализации звезды и адвокат Сергей Жорин. По его словам, комику еще 26 октября пришел положительный тест на коронавирус, но медикам не удалось связаться с артистом. Удалось сделать это только сегодня, после чего Петросян решил самостоятельно приехать в больницу, сообщает телеграм-канал Mash. 

Напомним, в этом году Евгений Петросян во второй раз стал отцом. Брухунова родила ему сына Вагана. Однако далеко не все верят в искренность чувств пары. В СМИ появлялась информация, что у молодой супруги комика есть любовник. 

Сама Татьяна все сплетни вокруг ее персоны старается не комментировать. Однако она не исключает, что в будущем родит юмористу еще одного ребенка. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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