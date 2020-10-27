Риелтор оценил стоимость завещанных певицей апартаментов

Недавно 54-летняя исполнительница хита "Школьная пора" огорошила своих поклонников. Татьяна Овсиенко составила завещание, где указала своими наследниками сына и внуков. Сегодня эксперт по недвижимости рассказал, сколько может стоить элитное жилье знаменитости.

Объектом наследования, в первую очередь, является просторная квартира в Москве. Жилище площадью в 200 квадратов расположено в престижном районе. Стоимость таких апартаментов может достигать весьма весомой суммы.

Создавая свое гнездышко, артистка объединила целых три квартиры. Первая, трехкомнатная, изначально принадлежала звезде. А когда появилась финансовая возможность, певица объединила ее еще с двумя соседними квартирами.

По оценкам опытного риелтора Олега Бендрикова, такое жилье может стоить до 100 млн руб., в зависимости от местоположения. При этом средняя цена за такую квартиру варьируется в районе 70 млн руб., передает издание "Телепрограмма"



Таким образом, в случае смерти любимицы миллионов ее родные могут рассчитывать на весьма приличное наследство.

"На обязательную долю могут также претендовать несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители умершего и иждивенцы", -пояснила адвокат Жанна Моргулис.

К слову, при обсуждении завещания в прессе немало внимания уделили тому, что возлюбленный Татьяны Овсиенко Александр Меркулов не попал в список наследников. Однако, как законный супруг, он имеет право претендовать на наследство звезды, даже если не будет указан в завещании.

Стоит отметить, что вокруг их отношений ходит много слухов, в том числе, о жестоком обращении мужчины со своей избранницей. Недавно певица лично прокомментировала эти сплетни.

