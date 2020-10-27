Неверность возлюбленной стала огромным ударом для мужчины

Бесконечно популярная "всероссийская няня" Анастасия Заворотнюк трижды была замужем. Однако в жизни артистки были и романы на стороне. Сегодня выяснилось, что один из супругов чуть не распрощался с жизнью, узнав об интрижке своей избранницы.

Поводом для нестерпимых душевных терзаний стала страсть, вспыхнувшая между звездой "Моей прекрасной няни" и ее партнером по съемкам Сергеем Жигуновым. Роман между артистами закрутился, когда Анастасия была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а Сергей связан узами брака с актрисой Верой Новиковой.

Последняя и поведала, до чего довела эта интрижка законного супруга. Оказалось, что на фоне предательства возлюбленных Стрюков и Новикова сильно сблизились. Во время одной из откровенных бесед Дмитрий признался, что был готов покончить с собой, когда узнал об измене Насти.

Впрочем, в эфире передачи "Судьба человека" Вера добавила, что такое заявление могло быть продиктовано некой договоренностью с прессой. Ведь после подобного признания Новикова сама была готова к откровениям. Она рассказала, что тоже очень тяжело переживала измену и даже не хотела просыпаться по утрам. А после в СМИ появилась заметка о ее желании свести счеты с жизнью.

Напомним, сейчас Анастасия Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым. Спортсмен и актриса познакомили на шоу "Танцы на льду" в 2007 году.

Недавно стало известно о странном инциденте в семье Заворотнюк. К ее дочери Анне ночью вломился мужчина.