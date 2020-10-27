Собчак не смогла сдержаться после новостей о тотальном локдауне

Собчак не смогла сдержаться после новостей о тотальном локдауне
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда перешла на брань

Из-за стремительного развития второй волны коронавируса власти многих европейских государств намерены ввести локдаун. Как сообщали СМИ, к вводу ограничений прибегли в Италии и Испании, о подобной мере в Германии подумывает и Ангела Меркель. На новости отреагировала Ксения Собчак, которая похвалила в этом плане Москву и матом высказалась о тех, кто сильно переживает из-за коронавируса. 

Собчак отметила, что даже радикально настроенная оппозиция не критикует меры, которые принимаются в столице. 

"Потому как объективно – они крутые. Ведь мир опять ***** (прим. редакции – сошел с ума) с локдауном и только Москва пока держится", – написала она у себя на канале. 

Телеведущая отметила, что коронавируса избежать никому не удастся – это понимают все. При этом, если рухнет экономика, то "это будет коллапс всего". Поэтому необходимо поддерживать малый бизнес и жизнь людей в целом, чтобы не допустить краха. 

Напомним, сегодня Роспотребнадзор ужесточил требования для россиян в связи с коронавирусом. Теперь появляться в общественных местах без средств защиты запрещено. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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