"Близость была": психолог рассекретила тайну Конкина

"Близость была": психолог рассекретила тайну Конкина
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Эксперт уверена, что артиста связывают романтические отношения с сотрудницей

Скандал вокруг смерти дочери Владимира Конкина обрастает новыми подробностями. Недавно психолог Елена Перелыгина поделилась своим экспертным мнением по поводу взаимоотношений актера с его помощницей Еленой Переслени. Специалистка уверена, что между ними завязались не только рабочие отношения.

Перелыгина указала на странности в поведении женщины. Каждый раз, когда у нее пытаются выяснить характер отношений с артистом, она начинает сильно нервничать и суетиться. Эксперт уверена, такая реакция говорит о том, что Елене есть, что скрывать. Несмотря на то, что оба активно отрицают интимную близость, психолог убеждена в обратном.

"Вероятно, в отношениях Владимира Конкина и его директора Елены присутствует близость", – заявила на шоу "Пусть говорят" именитый психолог.

По мнению Перелыгиной, помощница артиста постоянно лукавит. Психолог уверена, что женщина специально сблизилась с 69-летним актером. Эти отношения весьма для нее выгодны. Сейчас артист из легендарного фильма "Как закалялась стать" остался практически один, поэтому им легко можно манипулировать в своих целях.

Также эксперта насторожила слишком активная позиция Переслени после скандальной смерти дочери Конкина Софии. Елена всеми силами заступается за артиста, что косвенно свидетельствует об их близости. Не убедил Перелыгину и приведенный в студию супруг Переслени.


Ранее выяснилось, что смерть дочери оказалась выгодна Конкину. Благодаря трагедии публика вновь заговорила о забытом актере.

Ольга ФЕДОРОВА

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