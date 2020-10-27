Артиста сфотографировали на медицинской койке

Известная актриса Елена Валюшкина поделилась на своей странице в "Инстаграм" свежим снимком с коллегой по актерскому цеху Юрием Стояновым. Однако то, как любимец миллионов выглядит на этой фотографии, серьезно озадачило поклонников знаменитостей.

Дело в том, что звезда шоу "100ЯНОВ" запечатлена на койке для транспортировки пациентов. У артиста перебинтована рука, что сразу вызвало беспокойство по поводу состояния здоровья знаменитости. Кроме того, некоторые отметили, что годы берут свое, и 63-летний юморист заметно сдал.

"Постарел", "А что у Юрия за повязка на локте?", - пытаются выяснить встревоженные пользователи Сети.

Давать ответ на этот вопрос советская и российская актриса, автор публикации пока не торопится. Валюшкина решила сохранить интригу, пообещав, что позже публика узнает, что случилось с Юрием Николаевичем.

Тем временем, многие поспешили выразить свое восхищение знаменитым актером.

"Какой глубокий, интеллигентный и тонкий", "Стоянов, вы один из лучших юмористов и актеров", "Замечательный артист!" – восторгаются поклонники.

Ранее сообщалось, что Юрию Стоянову пришлось подредактировать свое шоу на фоне скандала с Михаилом Ефремовым. Актер программы "Городок" решил не шутить над артистом после происшествия.