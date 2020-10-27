Трагические судьбы советских актеров: как уходили любимцы миллионов

Счастливым на экране звездам в жизни приходилось нелегко

Многие помнят знаменитых советских артистов только по их ролям. После оглушительного успеха в легендарных кинолентах актеры навсегда оставались в памяти зрителя. Однако их судьбы нередко складывались весьма печально.

Алексей Смирнов





Известный всему Советскому Союзу тунеядец Федя из культовой киноленты "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" в жизни был далеко не так напорист и уверен в себе, как его герой. Природную застенчивость усугубила страшная травма, полученная Алексеем Смирновым во время Великой Отечественной войны. Из-за ранения он потерял возможность иметь детей.

Чувство неполноценности вынудило артиста разорвать отношения с возлюбленной. Позже он также обходил женщин стороной и вел замкнутый образ жизни. Успешный на экране Алексей Смирнов был глубоко несчастен в жизни. Единственным его близким человеком была мать. Болезнь родительницы, из-за которой она перестала узнавать наследника, стала страшным ударом для артиста.

По слухам, однажды он пытался усыновить ребенка, но ему отказали. Актер умер на 60-м году жизни. Свой конец он встретил в старой коммуналке, доставшейся от матери.

Сергей Филиппов





Каждый житель России помнит строгого, но весьма забавного посла из Швеции в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Обычно Сергею Филиппову предлагали роли негативных персонажей, хотя сам артист всегда мечтал сыграть положительного героя с трагической судьбой.

Смерть знаменитости обросла слухами. Поговаривали, что звезда кинематографа скончался в полной нищете. Филиппов ушел из жизни в 1990 г. от онкологии. Его тело пролежало дома около двух недель, прежде чем звезду советского кино обнаружили.

Алексей Фомкин





Кинолента "Гостья из будущего" стала любимым фильмом советских подростков и их родителей. Именно по этой картине многие помнят Алексея Фомкина. Огромные перспективы в кинематографе привели к тому, что юноша перестал учиться и всего себя посвятил изучению этого ремесла.

Однако его ожидания не оправдались, после нескольких громких работ Фомкину перестали предлагать роли. В итоге он женился и пошел трудиться маляром. В 26 лет Алексей трагически погиб в пожаре, напоминает "Пятый канал".

Никита Михайловский





Всесоюзную популярность Михайловскому принесла роль в фильме "А вам и не снилось". Никита пользовался огромной любовью публики, однако этот фильм так и остался лучшей работой в его карьере.

Артист ушел из жизни в 27 лет. Оказалось, что молодой, подающий надежды актер болен лейкозом. Михайловскому сделали сложную операцию в Лондоне, деньги на которую собирали всем народом. Однако медикам не удалось спасти жизнь советской знаменитости.

Ранее стало известно, как сложилась судьба актера-детдомовца из фильма "Уроки французского".