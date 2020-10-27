Трагические судьбы советских актеров: как уходили любимцы миллионов

Трагические судьбы советских актеров: как уходили любимцы миллионов
Алексей Смирнов. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Счастливым на экране звездам в жизни приходилось нелегко

Многие помнят знаменитых советских артистов только по их ролям. После оглушительного успеха в легендарных кинолентах актеры навсегда оставались в памяти зрителя. Однако их судьбы нередко складывались весьма печально.

Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Известный всему Советскому Союзу тунеядец Федя из культовой киноленты "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" в жизни был далеко не так напорист и уверен в себе, как его герой. Природную застенчивость усугубила страшная травма, полученная Алексеем Смирновым во время Великой Отечественной войны. Из-за ранения он потерял возможность иметь детей.

Чувство неполноценности вынудило артиста разорвать отношения с возлюбленной. Позже он также обходил женщин стороной и вел замкнутый образ жизни. Успешный на экране Алексей Смирнов был глубоко несчастен в жизни. Единственным его близким человеком была мать. Болезнь родительницы, из-за которой она перестала узнавать наследника, стала страшным ударом для артиста.

По слухам, однажды он пытался усыновить ребенка, но ему отказали. Актер умер на 60-м году жизни. Свой конец он встретил в старой коммуналке, доставшейся от матери.

Сергей Филиппов

Сергей Филиппов. Кадр из фильма "Таинственный старик" (1980)

Каждый житель России помнит строгого, но весьма забавного посла из Швеции в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Обычно Сергею Филиппову предлагали роли негативных персонажей, хотя сам артист всегда мечтал сыграть положительного героя с трагической судьбой.

Смерть знаменитости обросла слухами. Поговаривали, что звезда кинематографа скончался в полной нищете. Филиппов ушел из жизни в 1990 г. от онкологии. Его тело пролежало дома около двух недель, прежде чем звезду советского кино обнаружили.

Алексей Фомкин

Алексей Фомкин. Кадр из фильма "Гостья из будущего" (1984)

Кинолента "Гостья из будущего" стала любимым фильмом советских подростков и их родителей. Именно по этой картине многие помнят Алексея Фомкина. Огромные перспективы в кинематографе привели к тому, что юноша перестал учиться и всего себя посвятил изучению этого ремесла.

Однако его ожидания не оправдались, после нескольких громких работ Фомкину перестали предлагать роли. В итоге он женился и пошел трудиться маляром. В 26 лет Алексей трагически погиб в пожаре, напоминает "Пятый канал".

Никита Михайловский

Никита Михайловский. Кадр из фильма "Акселератка" (1987)

Всесоюзную популярность Михайловскому принесла роль в фильме "А вам и не снилось". Никита пользовался огромной любовью публики, однако этот фильм так и остался лучшей работой в его карьере.

Артист ушел из жизни в 27 лет. Оказалось, что молодой, подающий надежды актер болен лейкозом. Михайловскому сделали сложную операцию в Лондоне, деньги на которую собирали всем народом. Однако медикам не удалось спасти жизнь советской знаменитости.

Ранее стало известно, как сложилась судьба актера-детдомовца из фильма "Уроки французского".

Ольга ФЕДОРОВА

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