Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Евро опустился ниже 90 рублей
Звездный критик Сергей Соседов двумя руками поддерживает инициативу закрыть оскандалившееся шоу "Голос". По мнению эксперта, музыкальный конкурс давно перестал быть честным соревнованием, а победу в нем нередко одерживают только благодаря звездному происхождению или серьезным связям в шоу-бизнесе.
Критик объяснил, по какой схеме работает это шоу. Передача выходит не в прямом эфире, а с опозданием на пару часов. Как отметил журналист, за это время можно сильно отредактировать выпуск, а также провести "какой угодно" подсчет голосов.
В беседе с РИА ФАН Соседов припомнил прогремевший на всю страну скандал с дочерью Алсу Микеллой. Журналист возмущен тем, что девочку в итоге посадили вести популярную у российских детей передачу "Спокойной ночи, малыши". Звездного критика сильно задевает несправедливость, при которой отпрыски знаменитостей выигрывают конкурсы, а также получают престижную работу на телевидении.
"Это позор, такого не должно быть, это просто непристойно", – негодует эксперт.
Так что Соседов полностью разделяет предложение партии "Коммунисты России", которая заявила, что шоу нужно закрывать. Сергей считает правильным отказаться от детского формата передачи.
Представители партии отправили запрос в администрацию "Первого канала". Коммунисты считают, что существующий проект нужно закрыть, а на его месте сделать программу со справедливым алгоритмом выбора победителя. В партии отметили, что идея конкурса неплоха, но ее реализация "утонула в лукавстве и субъективизме". Обращение опубликовала пресс-служба ведомства.
Пятая Республика не справляется с исламскими радикалами
Белорусы настаивают на уходе Лукашенко с поста президента