Журналист убежден, что призовые места на передаче раздают "по блату"

Звездный критик Сергей Соседов двумя руками поддерживает инициативу закрыть оскандалившееся шоу "Голос". По мнению эксперта, музыкальный конкурс давно перестал быть честным соревнованием, а победу в нем нередко одерживают только благодаря звездному происхождению или серьезным связям в шоу-бизнесе.

Критик объяснил, по какой схеме работает это шоу. Передача выходит не в прямом эфире, а с опозданием на пару часов. Как отметил журналист, за это время можно сильно отредактировать выпуск, а также провести "какой угодно" подсчет голосов.

В беседе с РИА ФАН Соседов припомнил прогремевший на всю страну скандал с дочерью Алсу Микеллой. Журналист возмущен тем, что девочку в итоге посадили вести популярную у российских детей передачу "Спокойной ночи, малыши". Звездного критика сильно задевает несправедливость, при которой отпрыски знаменитостей выигрывают конкурсы, а также получают престижную работу на телевидении.

"Это позор, такого не должно быть, это просто непристойно", – негодует эксперт.

Так что Соседов полностью разделяет предложение партии "Коммунисты России", которая заявила, что шоу нужно закрывать. Сергей считает правильным отказаться от детского формата передачи.

Представители партии отправили запрос в администрацию "Первого канала". Коммунисты считают, что существующий проект нужно закрыть, а на его месте сделать программу со справедливым алгоритмом выбора победителя. В партии отметили, что идея конкурса неплоха, но ее реализация "утонула в лукавстве и субъективизме". Обращение опубликовала пресс-служба ведомства.